В России возбудили уголовное дело в отношении бывшего схимонаха Сергия

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело о склонении к совершению самоубийства возбуждено в отношении отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Романова), которого сегодня ночью задержали для дачи показаний, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах РФ.

"На Романова возбуждено уголовное дело по статье о склонении к совершению самоубийства", - сказал собеседник агентства.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова уточнила, что жалоб на проведение следственных мероприятий ночью в монастыре на данный момент не поступало. "При задержании пока жалоб не было", - сказала она.

В социальных сетях сторонники Романова распространили его видеообращение, в котором он говорит, что с ним все хорошо и просит их не предпринимать никаких действий.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что отлученный от церкви Романов задержан в захваченном им Среднеуральском женском монастыре для дачи показаний. По его информации, причиной задержания стал видеоролик, размещенный на YouTube, в котором бывший схимонах призывает своих подвижников "умереть за Россию". За проповеди Романов был дважды оштрафован по статьям КоАП о возбуждении ненависти и вражды и о распространении недостоверной общественно значимой информации. В обители прошли обыски.

Некоторые СМИ также ранее сообщали, что 1986 году Романов был приговорен к 13 годам колонии за ограбление и убийство школьного учителя. После освобождения из колонии он ушел в монастырь.-0-