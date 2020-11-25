В России впервые зарегистрировано более 500 смертей из-за COVID-19 за сутки

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за минувшие сутки возросло на 507 (против 491 днем ранее) до 37 538, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 1,74% - максимума с 11 октября, следует из данных штаба.

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 23 675, это минимум с 19 ноября. Общее количество инфицированных выросло до 2 162 503. В относительном выражении, по данным штаба, прирост снизился с 1,2% до 1,1%.

Число выписанных пациентов в РФ, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось на 25 748 до 1 660 419. Согласно данным штаба, доля выздоровевших увеличилась до 76,8% от общего числа заразившихся.-0-