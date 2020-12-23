В России ввели уголовную ответственность за клевету в интернете

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная дума России на пленарном заседании приняла закон об уголовной ответственности за клевету в интернете, сообщает газета "Известия".

Изменения внесены в статью 128.1 Уголовного кодекса РФ. Они предполагают наказание за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, в виде штрафа в размере до 500 тыс. российских рублей или в размере дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательных работ на срок до 160 часов.

Если клевета содержится в публичном выступлении или в СМИ, включая интернет, то она будет наказываться штрафом до 1 млн российских рублей или в размере дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до 240 часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Также ужесточается ответственность и по другим квалифицирующим признакам. Так, клевета, совершенная с использованием своего служебного положения, будет грозить лишением свободы на срок до трех лет. Клевета о совершении тяжких преступлений будет наказываться сроком лишения свободы до пяти лет.-0-