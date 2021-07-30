В России выявили 23 564 случая заражения коронавирусом за сутки

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 23 564. Всего COVID-19 был диагностирован у 6 242 066 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 20 485. Всего уже выздоровели 5 588 848 человек. Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до 89,5% от общего числа инфицированных.

Число летальных исходов возросло за сутки на 794 против 799 днем ранее. Всего от инфекции умер 157 771 человек.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,53%, следует из данных штаба.-0-