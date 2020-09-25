В России выявили максимальное за 3 месяца число новых зараженных COVID-19

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 7 212, до 1 136 048, сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. Это максимальный прирост с 23 июня.

Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, возросло в России на 4 317 за сутки, всего выздоровели 934 146 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 82,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России увеличилось за сутки на 108, всего умерли 20 056 зараженных. Согласно данным штаба, доля умерших составила 1,77% от всех заразившихся в России.

По последним данным, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 32,2 млн, с момента вспышки скончались 983 тыс. человек. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США (6,9 млн), Индии (5,8 млн) и Бразилии (4,6 млн).-0-