В России за последние сутки зафиксировано максимум смертей с начала пандемии COVID-19

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России за последние сутки зафиксировано 752 летальных исхода, что является максимумом с начала пандемии COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 752 против 726 днем ранее. Так, за сутки было зарегистрировано 102 летальных исхода в Санкт-Петербурге, по 28 - в Иркутской и Нижегородской областях, 22 - в Краснодарском крае и 21 - в Ростовской области. Условная летальность заболевания осталась на уровне 2,47%.

Количество подтвержденных случаев заражения в России возросло за сутки на 25 082 до 5 758 300. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,44%. В частности, за сутки было выявлено 2487 случаев заражения в Московской области, 1978 - в Санкт-Петербурге, 527 - в Нижегородской области, 423 - в Воронежской области и 401 - в Красноярском крае.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 17 750. Всего выздоровели 5 182 837 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 90% от общего числа заразившихся.

В настоящее время в России болеют более 433 200 человек.-0-