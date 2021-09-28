В России за сутки отмечено 852 смерти от COVID-19, это новый максимум за пандемию

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 852 против 779 днем ранее. Это новый максимум с начала пандемии, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

Прежний максимум - 828 смертей за сутки - был зафиксирован 24 сентября.

Всего от коронавируса в России умер 205 531 пациент. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,75%.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 559, до 7 464 708. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,29%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 17 368, до 6 635 485. Доля выписанных пациентов осталась 88,9% от всех заразившихся.-0-