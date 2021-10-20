В России за сутки умерли 1028 пациентов с коронавирусом - максимум за пандемию

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1028 против 1015 днем ранее. Всего от инфекции умерли 226 353 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 34 073. Общее количество инфицированных в России достигло 8 094 825.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 25 231. Всего уже выздоровели 7 065 712 человек.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 87,3% от общего числа заразившихся.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,8%, следует из данных штаба.-0-