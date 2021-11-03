В России за сутки выявили 1189 смертей из-за COVID-19, это новый антирекорд

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1189 против 1178 днем ранее, до 242 060. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В абсолютном выражении прирост стал максимальным с начала пандемии. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,8%, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40443, до 8 633 643. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,47%.

Число вылечившихся после COVID-19 россиян возросло за сутки на 32 807, до 7 445 438. Доля выписанных пациентов, согласно информации штаба, снизилась до 86,2% от общего числа заразившихся.-0-