В России за сутки выявили 14 185 случаев заражения COVID-19

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 14 185, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее количество инфицированных в России достигло 5 236 593.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 8597. Всего уже выздоровели 4 818 244 человека. Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до 92% от общего числа инфицированных.

Число летальных исходов возросло за сутки на 379 против 371 днем ранее. Всего от инфекции умерли 127 180 человек.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,43%, следует из данных штаба.-0-