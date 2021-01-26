В России за сутки выявили 18 241 случай заражения COVID-19

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 18 241, это минимум с 31 октября 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Уже восемь дней суточные показатели новых заболевших не превышают 22 тыс.
Общее количество инфицированных в России достигло 3 756 931.
Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 23 798. Всего уже вылечились 3 174 561 человек - это 84,5% всех заразившихся в стране с начала пандемии.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 564 против 456 днем ранее. Всего от инфекции умерли 70 482 пациента. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 1,88%.-0-