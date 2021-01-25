В России за сутки выявили 19 290 случаев заражения COVID-19

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 19 290, что стало минимумом с 3 ноября, сообщает ТАСС.

В относительном выражении общее число заболевших увеличилось на 0,5%.

Всего с начала пандемии в России заразились 3 738 690 человек.

Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 19 003. Всего уже вылечились 3 150 763 человека. Доля выписанных возросла до 84,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 456 против 491 днем ранее, до 69 918. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,87%.-0-