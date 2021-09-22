В России за сутки выявили 19 706 случаев заражения COVID-19

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 706, до 7 333 557, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,27%.

Число вылечившихся возросло за сутки на 16 102, до 6 542 213. Доля выздоровевших осталась на уровне 89,2% от общего числа заразившихся.

Количество летальных исходов за сутки увеличилось на 817 против 812 днем ранее, до 200 625. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,74%.-0-