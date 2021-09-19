В России за сутки выявили 20 174 новых случая заражения COVID-19

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 174, до 7 274 928. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,28%.

Число выздоровевших после заражения коронавирусом в России увеличилось за сутки на 13 418, до 6 498 682. Доля выписанных пациентов снизилась до 89,3% от общего числа заразившихся.

Число смертельных случаев возросло на 793 против 799 днем ранее, до 198 218. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,72%.-0-