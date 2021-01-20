В России за сутки выявили 21 152 случая заражения COVID-19

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 21 152, это минимум с 18 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении прирост числа заразившихся составил 0,6%.

Общее количество инфицированных в России достигло 3 633 952 человек.

Число выздоровевших после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 25 290. Всего уже вылечились 3 027 316 человек. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, выросла до 83,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 597 против 586 днем ранее, это максимум с начала года. Всего от инфекции умерли 67 220 пациентов.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 1,85%, следует из данных штаба.-0-