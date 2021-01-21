В России за сутки выявили 21 887 случаев заражения COVID-19

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 21 887, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
В последние три дня число новых случаев заражения не превышает 22 тыс. в сутки. В относительном выражении прирост числа заразившихся, согласно данным штаба, составил 0,6%.
Общее количество инфицированных в России достигло 3 655 839 человек.
Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 26 902. Всего уже вылечились 3 054 218 человек. Общая доля выписанных, согласно данным штаба, увеличилась до 83,5% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 612 против 597 днем ранее, это максимум с 24 декабря. Всего от инфекции умерли 67 832 пациента.
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,86%, следует из данных штаба.-0-