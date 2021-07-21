В России за сутки выявили 23 704 случая заражения коронавирусом

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 704, это минимум с 6 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

Общее число заразившихся увеличилось до 6 030 240. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,39%.

Число вылечившихся возросло за сутки на 22 584, до 5 404 797. Доля выписанных пациентов осталась на уровне 89,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 783 против 784 днем ранее, до 150 705. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,5%.-0-