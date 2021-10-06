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06 октября 2021, 12:00

В России за сутки выявили 25 133 новых случая заражения COVID-19

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6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В РФ число подтвержденных случаев заражения возросло за сутки на 25 133, до 7 662 560. В стране выявляют более 25 тыс. заболевших уже пятый день подряд. Общее количество заразившихся увеличилось до 6 766 541. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших за сутки составил 0,33%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 19 841, до 6 778 900. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 88,5% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 929 против 895 днем ранее, до 212 625. Это новый максимум с начала эпидемии. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,77%.-0-

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