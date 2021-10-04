В России за сутки выявили 25 781 случай заражения COVID-19

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 781, до 7 612 317, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,34%. При этом уже три дня в стране выявляют свыше 25 тыс. случаев заражения.

Число вылечившихся после коронавирусной инфекции возросло за сутки на 14 526. Всего после COVID-19 выздоровел 6 740 491 человек. Доля выписанных пациентов снизилась до 88,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 883 против 890 днем ранее. Всего с начала пандемии умер 210 801 пациент.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,77%.-0-