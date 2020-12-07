В России за сутки выявили 28 142 случая заражения коронавирусом

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 28 142 - до 2 488 912, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В среднем за последние семь дней в России в сутки выявляли 18,8 случая заражения на 100 тыс. жителей.

Число выздоровевших после заражения коронавирусом за минувшие сутки возросло на 18 850 - до 1 956 588. По данным штаба, доля уже вылечившихся пациентов снизилась до 78,6%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 456 против 457 днем ранее. Всего от инфекции умерли 43 597 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,75%, следует из данных штаба.-0-