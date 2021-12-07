В России за сутки выявили 31 096 случаев заражения коронавирусом

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 31 096 - до 9 864 845. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,32%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом россиян возросло за сутки на 34 615 - до 8 565 091. Доля выписанных пациентов увеличилась до 86,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1182 против 1184 днем ранее - до 283 644. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) возросла до 2,88%.-0-