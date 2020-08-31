В России за сутки выявили 4993 случая заражения COVID-19

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся COVID-19 в России увеличилось за сутки на 4 993, общее количество инфицированных достигло 995 319. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 2 405, всего уже выздоровели 809 387 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 81,3% от общего числа заразившихся.

Количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в России за сутки возросло на 83, всего умерли 17 176 зараженных. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,73% от всех заразившихся COVID-19 в России.

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в августе сообщил о 3 213 летальных исходах среди пациентов с COVID-19 в сравнении с 4 643 в июле. Таким образом, число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 сократилось в России на 30,8%.

По последним данным Reuters, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 25,1 млн, с момента вспышки скончались 842 тыс. человек. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США - 5,977 млн, на втором месте - Бразилия (3,846 млн), на третьем - Индия (3,542 млн).-0-