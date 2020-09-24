В России за сутки выявили 6 595 заразившихся COVID-19

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 6 595, что является максимальным значением с 12 июля. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением новой инфекции, сообщает ТАСС.

Согласно данным штаба, всего в России выявили 1 128 836 случаев заражения. В настоящее время COVID-19 в РФ болеют 179 059 человек.

Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось в России на 6 130, всего выздоровели 929 829 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 82,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 149, всего умерли 19 948 зараженных. По данным штаба, общее число умерших составило 1,77% от всех заразившихся в России.

По последним данным американского Университета Джона Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 31,8 млн, с момента вспышки скончались 976 тыс. человек. Наибольшее число зараженных подтверждено в США, Индии и Бразилии.-0-