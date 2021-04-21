В России за сутки выявили 8271 случай заражения COVID-19

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 8271, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее количество инфицированных в России достигло 4 727 125.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9644. Всего уже выздоровели 4 352 873. Доля вылечившихся выросла до 92,1% от общего числа инфицированных.

Число летальных исходов возросло на 399 против 379 днем ранее. Всего от инфекции умерли 106 706 человек. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,26%, следует из данных штаба.-0-