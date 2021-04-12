В России за сутки выявили 8320 случаев заражения COVID-19

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 320, до 4 649 710. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,18%, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 6 656. Всего уже выздоровели 4 272 165 человек. Доля выписанных пациентов среди всех заразившихся осталась на уровне 91,9%.

Количество летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 277 против 337 днем ранее. Это минимальный показатель с 9 ноября. Всего от инфекции умерли 103 263 пациента.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,22%.-0-