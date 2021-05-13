В России за сутки выявили 8380 случаев заражения COVID-19

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8380. Общее количество инфицированных увеличилось до 4 913 439. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,17%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9349, до 4 527 878. Доля выписанных пациентов увеличилась до 92,2% от общего числа заразившихся.

Число смертей за сутки возросло на 392 против 355 днем ранее. Всего от инфекции умерли 114 723 пациента. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,33%.-0-