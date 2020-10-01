В России за сутки выявили 8945 заразившихся COVID-19 - максимум с 12 июня

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 8945, это максимум с 12 июня. Общее количество инфицированных в стране достигло 1 185 231, сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 5985, всего выздоровели 964 242 человека. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 81,3% общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России увеличилось за сутки на 169. Всего от инфекции умер 20 891 зараженный COVID-19. По данным штаба, общее число умерших составило 1,76% от всех заразившихся в России.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 33,9 млн, с момента вспышки скончались более 1 млн человек. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США (7,2 млн), Индии (6,3 млн) и Бразилии (4,8 млн).-0-