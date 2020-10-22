В России за сутки выявлен 15 971 заразившийся коронавирусом

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки до 15 971, общее количество заразившихся выросло до 1 463 306. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост, согласно данным штаба, два дня составляет 1,1%.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило в России 11 428 - это максимум с 24 июня. В общей сложности в стране уже вылечились 1 107 988 пациентов, или 75,7% инфицированных.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 290 против 317 днем ранее. Всего от инфекции умерли 25 242 человека. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до уровня 1,72%, следует из данных штаба.

Общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 41,1 млн, с момента вспышки скончались 1,127 млн человек. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США (8,305 млн), Индии (7,706 млн) и Бразилии (5,273 млн).-0-