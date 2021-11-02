В России за сутки зафиксировали 1178 смертей из-за COVID-19, это новый максимум

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1178 против 1155 днем ранее, до 240 871, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.
В абсолютном выражении прирост стал максимальным за всю эпидемию, предыдущий максимум - 1163 смерти за сутки - был зарегистрирован 29 октября. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,8%, следует из данных штаба.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 39 008, до 8 593 200. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,46%.
Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 30 905, до 7 412 631. Это максимальное значение с начала эпидемии. Доля выписанных пациентов, согласно информации штаба, составляет примерно 86,3% от общего числа заразившихся.-0-