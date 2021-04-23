В России заблокировали почти 12 тыс. сайтов с фейками и призывами к беспорядкам

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 12 тыс. сайтов с призывами к экстремизму, массовым беспорядкам и с фейковыми новостями заблокировано в 2020 году по требованию Генпрокуратуры РФ. Об этом говорится в докладе генпрокурора РФ Совету Федерации, сообщает ТАСС.

"Одним из приоритетных направлений работы органов прокуратуры в минувшем году оставалось пресечение распространения в сети интернет призывов к экстремизму и терроризму, массовым беспорядкам, а также фейковых новостей. Всего в 2020 году в Роскомнадзор направлено 320 требований об ограничении доступа к такой информации, противоправный контент удален с 58 400 интернет-ресурсов, заблокирован доступ к 11 900 сайтам", - говорится в докладе.

Также отмечаются массовое распространение в интернете фейков о коронавирусе и попытки деструктивных сил дискредитировать органы власти страны в период подготовки и проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

"Большинство требований, направленных в Роскомнадзор (191), касалось именно фейковых новостей", - сообщается в документе.-0-