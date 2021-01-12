В России заболеваемость COVID-19 снижается в 22 регионах

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается в 22 регионах России, растет только в двух, в остальных субъектах ситуация стабилизируется. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает ТАСС.

"В целом по интенсивности эпидпроцесса 22 субъекта находятся в стадии снижения, 61 - в стадии стабилизации, два субъекта с малой численностью населения отмечаются как субъекты, в которых продолжается рост", - сказала Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется. "По динамике эпидпроцесса в последние дни 2020 года и в первую декаду 2021 года мы отмечаем стабилизацию и снижение количества заболевших и суточного показателя заболеваемости с 19,9 до 15,6 на 100 тыс. населения", - сказала глава ведомства. За последние сутки зарегистрировано 22 934 случая заражения. По словам Поповой, ситуация с заболеваемостью в регионах остается различной: от 2 до 50 на 100 тыс. населения в сутки.

Количество госпитализируемых пациентов с коронавирусом в первые десять дней 2021 года снизилось на 16%. "Наблюдаем и снижение средненедельного темпа прироста заболеваемости до 0,7% в январе, при том что в декабре этот показатель был от 1,2% до 0,9%", - сказала глава Роспотребнадзора.

"Мы усилили работу в праздничные дни по отслеживаю контактных, и на сегодняшний день под наблюдением находятся 905 тыс. человек. Это фактически на одного инфицированного три контактных, которые находятся под наблюдением", - добавила глава ведомства.

Попова считает, что новые больничные койки для пациентов с коронавирусом при соблюдении противоэпидемических мер не понадобятся. "Наступившие рабочие дни возвращают нас в рабочий режим, методические рекомендации для каждой отрасли экономики, для предприятий всех отраслей, независимо от форм собственности, есть. И при их неукоснительном соблюдении риски минимальны. В случае соблюдения всех правил профилактики, новых коек потребоваться не должно", - сказала она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 90,9 млн человек, свыше 1,9 млн умерли. В России зарегистрировано 3 448 203 случая заражения, выздоровели 2 825 430 человек, умерли 62 804.-0-