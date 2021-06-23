В России заболеваемость COVID за прошлую неделю возросла на 30%, смертность - на 21,3%

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за прошлую неделю возросла почти на 30%, смертность - на 21,3%. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.

Одной из причин роста заболеваемости ковидом в России остается несоблюдение ограничительных мер, отметила Татьяна Голикова. Как показывает статистика, заболеваемость первой начала расти в тех регионах России, где снят запрет на массовые мероприятия.

Вице-премьер также сообщила, что темпы вакцинации от коронавируса в России возросли в среднем в 1,7 раза за неделю. "Мы отмечаем, что в последнюю неделю увеличение темпов вакцинации возросло в 1,7 раза в среднем по России и в разы - в отдельных регионах страны. Таких регионов десять, которые ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан", - сказала Татьяна Голикова.

Более 16 млн человек в России прошли полный курс вакцинации от новой коронавирусной инфекции, более 20 млн получили первый компонент препарата.

Люди в возрасте от 20 до 49 лет более подвержены заражению индийским штаммом коронавирусной инфекции, сообщила вице-премьер. "По заключениям международных и наших исследователей, штамм дельта обладает более высокой контагиозностью. И я хочу отметить, что наши граждане в возрасте от 20 до 49 лет, которые являются наиболее социально активными, трудоспособными, они и подвергаются в большей степени заболеванию этой новой инфекцией с тем штаммом, о котором я сказала", - заявила Татьяна Голикова.-0-