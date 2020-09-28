В России закрыли на карантин из-за гриппа 111 школ

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сезонный подъем заболеваемости гриппом в России привел к закрытию на карантин 111 школ, сообщает ТАСС.

"По данным мониторинга Минпросвещения, на карантин не по причине ковидной инфекции, а в связи с сезонным гриппом закрыты 111 школ (это 0,13% от общего числа школ), а в штатный режим работы вернулись 34 школы. В некоторых школах на карантин были переведены только отдельные классы", - рассказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что случаи заболевания выявляются в основном у взрослых, работающих в школах, а не у детей. Случаи заболевания среди школьников единичны, уточнили в Минпросвещения.

Карантинные меры применяются точечно, так как в целом заболеваемость не превышает сезонных показателей, добавили в ведомстве. По данным на 25 сентября, в России из-за коронавируса было закрыто 94 школы, 34 учебных заведения уже сняли карантин.

"Работает оперативный штаб, мы видим и отрабатываем каждый случай. За весь период с начала учебного года на карантин закрывались школы в 43 субъектах Российской Федерации. 3 сентября закрывшихся школ было всего 13. 25 сентября было закрыто 94 (0,23%) школы, 34 учебных заведения из ранее закрытых уже сняли карантин к этому времени. Это из 39 803 школ страны, в которых учится 16 млн школьников. Как говорят в Роспотребнадзоре, динамика незначительная и не выходит за рамки сезонной заболеваемости", - отметили в министерстве.

В Минпросвещения уточнили, что ситуация с закрытием школ на карантин в регионах находится под пристальным контролем.-0-