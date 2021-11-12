В России зарегистрировали первый инъекционный препарат для лечения COVID-19 "Арепливир"

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12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский инъекционный препарат прямого действия для лечения COVID-19 "Арепливир" прошел регистрацию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу разработчика - ГК "Промомед".
Внутривенный противовирусный препарат прямого действия "Арепливир" (фавипиравир) получил регистрационное удостоверение. Сообщается, что до конца текущего года он начнет поступать в стационары всех регионов.
"Своей разработкой ГК "Промомед" ответил на острую потребность отечественного здравоохранения в госпитальных средствах терапии COVID-19", - сказали в пресс-службе.-0-