В России зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт"

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" зарегистрирована в России, сообщает ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Министерство здравоохранения РФ, НИИ имени Н.Ф.Гамалеи и РФПИ объявляют о регистрации однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" против новой коронавирусной инфекции", - указано в сообщении.

Эффективность вакцины "Спутник Лайт" составила 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов.

Расчет эффективности был осуществлен на основе данных россиян, получивших только один укол в рамках программы массовой гражданской вакцинации и не получивших второй укол по любой причине в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года.

Заболеваемость среди привитых граждан, начиная с 28-го дня с даты иммунизации, составила всего 0,277%.

"Спутник Лайт" эффективен против всех новых штаммов коронавируса по итогам лабораторных исследований НИЦЭМ им.Гамалеи.-0-