В Румынии из-за пандемии ввели комендантский час

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 9 ноября в Румынии будет введен комендантский час на месяц. Об этом сообщил глава Департамента по чрезвычайным ситуациям в МВД Румынии Раед Арафат, передает Синьхуа.

5 ноября правительство Румынии чрезвычайным указом приняло ряд противоэпидемических мер, в том числе обязательное ношение масок в открытых общественных местах с 9 ноября, закрытие всех магазинов, за исключением аптек и заправочных станций, после 21:00, запрет на передвижение с 23:00 по 05:00, запрет на проведение массовых мероприятий, приостановка работы всех рынков, за исключением продовольственных рынков под открытым небом, переход всех школ на онлайн-обучение за исключением детских садов и групп дополнительного образования.-0-