ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 15 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:56 Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира в Линце Спорт
18:31 В Москве загорелось историческое здание середины XX века В мире
18:04 В Румынии проверят все отделения интенсивной терапии после пожара в больнице В мире
17:08 В Минске открыты все станции метро Регионы
17:00 КОММЕНТАРИЙ: Подготовка к зиме - все идет по плану Общество
16:45 Минское "Динамо" обыграло "Барыс" в матче чемпионата КХЛ Спорт
15:57 Хэмилтон повторил рекорд Шумахера и стал семикратным чемпионом "Формулы-1" Калейдоскоп
15:33 В Шкловском районе при пожаре погибли супруги-пенсионеры Происшествия
15:10 В Латвии из-за коронавируса откажутся от массовых празднований Нового года В мире
15:00 КОММЕНТАРИЙ: Кому на даче жить хорошо Общество
14:30 Служащий военной части спас мужчину при пожаре в Стародорожском районе Происшествия
14:14 Задержанный за мелкое хищение могилевчанин сломал милиционеру нос Происшествия
13:44 В Египте нашли более сотни 2500-летних саркофагов В мире
13:30 В Беларуси выздоровели и выписаны 95 843 пациента с COVID-19 Общество
13:00 КОММЕНТАРИЙ: А часики-то тикают Регионы
12:57 В Могилеве задержан мужчина, разбросавший саморезы возле зданий силовых структур Происшествия
12:18 Соцработникам с 1 января увеличат зарплаты Общество
12:05 "Белпочта" из-за COVID-19 отменила услугу по примерке товара из посылок Общество
11:55 АСЕАН и партнеры договорились создать крупнейшую в мире зону свободной торговли В мире
11:48 В Светлогорске водитель чуть не сбила девочку и лишилась прав на три месяца Происшествия
11:41 Туман и небольшой дождь ожидаются в Беларуси 16 ноября Общество
11:28 В России за сутки зафиксировали 22 572 случая заражения COVID-19 В мире
11:12 Бобруйчанке грозит уголовная ответственность за оскорбление милиционеров в Telegram Происшествия
11:00 КОММЕНТАРИЙ: Ковид туризм точит Общество
10:49 В Минске закрыли часть станций метро Регионы
10:39 Сельхозпроизводство составляет около 6% ВВП Беларуси Экономика
10:31 Обязательный масочный режим постепенно введут по всей Беларуси - Минздрав Общество
10:20 КОММЕНТАРИЙ: Антиковидный препарат на основе плазмы крови разрабатывают в Беларуси Общество
10:10 Число жертв тайфуна "Вамко" на Филиппинах выросло до 67 В мире
09:54 В Молдове проходит второй тур президентских выборов В мире
Все новости
Все новости
В мире
15 ноября 2020, 18:04

В Румынии проверят все отделения интенсивной терапии после пожара в больнице

Фото stirileprotv.ro
Фото stirileprotv.ro

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Румынские власти проверят все отделения интенсивной терапии после гибели 10 человек при пожаре в больнице, где лечили пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает Reuters.

Пожар вспыхнул в субботу в палате реанимации больницы в городе Пьятра-Нямц на северо-востоке Румынии и распространился на соседнюю комнату. Шесть пациентов с COVID-19 получили травмы и были переведены в другую больницу.

Правительство заявило, что с понедельника будут проходить проверки условий работы медицинского оборудования во всех отделениях интенсивной терапии. Расследование причин пожара продолжается.

По состоянию на 15 ноября в больницах по всей Румынии находились почти 13 тыс. пациентов с COVID-19, в том числе 1 169 в отделениях интенсивной терапии. С февраля в стране зарегистрирован 360 281 случай коронавируса и 8 926 смертей.

Субботний пожар стал самым смертоносным в Румынии с 2015 года, когда сгорел ночной клуб в столице страны Бухаресте и погибли 65 человек.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
больница пожар Румыния
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото из архива В Москве загорелось историческое здание середины XX века
Фото из архива В Латвии из-за коронавируса откажутся от массовых празднований Нового года
Фото Reuters В Египте нашли более сотни 2500-летних саркофагов
Фото из архива АСЕАН и партнеры договорились создать крупнейшую в мире зону свободной торговли
Фото ТАСС В России за сутки зафиксировали 22 572 случая заражения COVID-19
Фото Rappler Число жертв тайфуна "Вамко" на Филиппинах выросло до 67
Главное
Во время интервью Лукашенко дал интервью СМИ Беларуси и ближнего зарубежья (ОБНОВЛЕНО)
Лукашенко: белорусские аграрии в непростых условиях вырастили и убрали рекордный урожай
В Беларуси выздоровели и выписаны 95 843 пациента с COVID-19
Сельхозпроизводство составляет около 6% ВВП Беларуси
Топ-новости
Соцработникам с 1 января увеличат зарплаты
Обязательный масочный режим постепенно введут по всей Беларуси - Минздрав
День работников сельского хозяйства и АПК в фотографиях БЕЛТА
В двух районах Брестской области ограничили время работы общепита и развлекательных заведений
КОММЕНТАРИЙ: Невидимая сила
Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира в Линце
КОММЕНТАРИЙ: Антиковидный препарат на основе плазмы крови разрабатывают в Беларуси
Во всех литовских пунктах пропуска на границе с Беларусью грузовой транспорт принимается неритмично - ГТК
МТЗ запустил программу Trade-in
Соловей: пандемия - время гиперответственности
Костевич: у нас есть все ресурсы для необходимой социальной помощи гражданам
Главврач районной больницы: мы не имеем морального права отказать в помощи
Умер народный артист СССР Армен Джигарханян
Масочный режим принципиален для снижения количества заболевших COVID-19 - Горбич
Экспорт белорусской сельхозпродукции в Китай по итогам года может превысить $200 млн
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.