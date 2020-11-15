В Румынии проверят все отделения интенсивной терапии после пожара в больнице

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Румынские власти проверят все отделения интенсивной терапии после гибели 10 человек при пожаре в больнице, где лечили пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает Reuters.

Пожар вспыхнул в субботу в палате реанимации больницы в городе Пьятра-Нямц на северо-востоке Румынии и распространился на соседнюю комнату. Шесть пациентов с COVID-19 получили травмы и были переведены в другую больницу.

Правительство заявило, что с понедельника будут проходить проверки условий работы медицинского оборудования во всех отделениях интенсивной терапии. Расследование причин пожара продолжается.

По состоянию на 15 ноября в больницах по всей Румынии находились почти 13 тыс. пациентов с COVID-19, в том числе 1 169 в отделениях интенсивной терапии. С февраля в стране зарегистрирован 360 281 случай коронавируса и 8 926 смертей.

Субботний пожар стал самым смертоносным в Румынии с 2015 года, когда сгорел ночной клуб в столице страны Бухаресте и погибли 65 человек.-0-