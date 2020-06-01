В Сальвадоре ураган "Аманда" унес жизни 9 человек

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1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум девять человек стали жертвами урагана "Аманда" на территории Сальвадора. Об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на главу местного МВД Марио Дурана.
"Подсчет погибших продолжается", - заявил министр, сообщив что пока известно о гибели девяти граждан. Марио Дуран добавил, что в некоторых регионах страны появились проблемы с подачей электричества.
Ранее президент Сальвадора Найиб Букеле сообщил о введении в стране режима чрезвычайного положения на 15 дней из-за урагана.-0-