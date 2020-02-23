В Санкт-Петербурге синоптики объявили угрозу наводнения

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дамбу закрыли в Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения, сообщает российский телевизионный Пятый канал.

Согласно прогнозам, волны в восточной части Финского залива могут подняться до 2,5-3,5 м, а наводнениями считаются подъемы уровня воды более, чем на 160 см над ординаром, а если вода достигает 210 см и выше, то говорят об опасном наводнении.

Предварительное время закрытия дамбы - с 17 часов 22 февраля до девяти часов 23 февраля. Но время может быть изменено из-за погодных условий.

На данный момент, кроме волн, согласно данным метеорологов, ожидается ветер до 25-28 м в сек. и осадки в виде дождя и мокрого снега.

В связи со сложными климатическими условиями временно остановили судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру. Движение автомобилей по дамбе осуществляется в штатном режиме.-0-