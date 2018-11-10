В Санкт-Петербурге загорелся гипермаркет

10 ноября, Санкт-Петербург /БЕЛТА-ТАСС/. Пожар произошел на крыше гипермаркета "Лента" в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в городском ГУ МЧС РФ.
"На Обводном канале происходит пожар на кровле гипермаркета "Лента", - сказали в ведомстве.
В штабе пожаротушения сообщили, что в горящем здании обрушилась кровля. Площадь обрушения составила 3,2 тыс. кв.м.
Площадь пожара в гипермаркете - почти 5 тыс. кв.м. Ему присвоен третий ранг сложности. На тушении заняты 12 единиц техники и 54 человека личного состава МЧС.
Здание покинули 800 человек.
В ведомстве также сообщили, что угрозы распространения огня на соседние объекты нет.-0-
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