В Санкт-Петербурге загорелся гипермаркет

Фото из ВК-сообщества "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

10 ноября, Санкт-Петербург /БЕЛТА-ТАСС/. Пожар произошел на крыше гипермаркета "Лента" в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в городском ГУ МЧС РФ.

"На Обводном канале происходит пожар на кровле гипермаркета "Лента", - сказали в ведомстве.

В штабе пожаротушения сообщили, что в горящем здании обрушилась кровля. Площадь обрушения составила 3,2 тыс. кв.м.

Площадь пожара в гипермаркете - почти 5 тыс. кв.м. Ему присвоен третий ранг сложности. На тушении заняты 12 единиц техники и 54 человека личного состава МЧС.

Здание покинули 800 человек.

В ведомстве также сообщили, что угрозы распространения огня на соседние объекты нет.-0-