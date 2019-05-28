В Саратовской области подросток ударил школьницу топором

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Вольске Саратовской области (Россия) подросток ударил школьницу топором, сообщает ТАСС.
По предварительным сведениям, ученик принес топор в школу и из-за конфликта ударил им девочку. Нападавший попытался скрыться, однако был задержан правоохранителями.
Раненая была доставлена в больницу, куда направили санавиацию с врачами Саратовской областной детской клинической больницы. Медики будут решать, нужно ли транспортировать ребенка в Саратов.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и Следственного комитета. Обстоятельства инцидента устанавливаются.-0-
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