В Саратовской области подросток ударил школьницу топором

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Вольске Саратовской области (Россия) подросток ударил школьницу топором, сообщает ТАСС.

По предварительным сведениям, ученик принес топор в школу и из-за конфликта ударил им девочку. Нападавший попытался скрыться, однако был задержан правоохранителями.

Раненая была доставлена в больницу, куда направили санавиацию с врачами Саратовской областной детской клинической больницы. Медики будут решать, нужно ли транспортировать ребенка в Саратов.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и Следственного комитета. Обстоятельства инцидента устанавливаются.-0-