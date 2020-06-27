В Сербии COVID-19 заразились министр обороны и спикер парламента

Министр обороны Сербии Александр Вулин. Фото РИА Новости
27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. У министра обороны Сербии Александра Вулина диагностировали коронавирус. Также инфицирована спикер Национального собрания страны Майя Гойкович, сообщает агентство РТС.
Сообщается, что Гойкович госпитализировали в больницу с пневмонией. Сейчас она в хорошем состоянии и получает необходимое лечение.
У Вулина нет никаких симптомов болезни. Глава военного ведомства сделал тест на коронавирус после того, как госсекретаря министерства госпитализировали с COVID-19.
Министр находится в самоизоляции и продолжает выполнять свои обязанности.-0-