В Сербии из-за наводнений объявлен режим ЧС

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Сербии в связи с большими наводнениями объявили режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщается на сайте сербского правительства 6 июня.
"Правительство Сербии приняло на сегодняшнем заседании решение о провозглашении положения стихийного бедствия из-за обильных осадков, града и разлива рек в этом месяце, которые привели к большому материальному ущербу в некоторых муниципалитетах", – говорится в сообщении.
Одним из наиболее пострадавших районов стал город Трстеник в центре Сербии, где спасатели 6 июня обнаружили тело первой жертвы наводнения – 60-летнего мужчины. В муниципалитете подтоплены более 300 жилых домов и построек, три тысячи гектаров сельхозугодий, 13 мостов и 22 км дорог.
Управление гидрометеорологии Сербии сообщило о "красном", максимальном уровне тревоги на севере и западе страны в связи с ожидаемыми обильными осадками.-0-
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