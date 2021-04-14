В Сербии началось производство вакцины "Спутник V"

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство вакцины против коронавируса "Спутник V" началось в Сербии, сообщает ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций.

"РФПИ и Институт вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" объявляют о запуске производства российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Сербии. В дальнейшем возможен экспорт препарата в другие страны региона", - отметил фонд.

Подчеркивается, что Сербия стала первым государством в Южной Европе, которое будет производить "Спутник V".

На сегодняшний день российская вакцина зарегистрирована в 60 странах с общим населением 3 млрд человек. Эффективность "Спутника V" составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в авторитетном медицинском журнале The Lancet. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации.-0-