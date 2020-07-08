В Сербии во время беспорядков пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белграде в результате беспорядков вечером 7 июля, вызванных введением в стране комендантского часа, пострадали по меньшей мере 43 полицейских и 17 демонстрантов, сообщает сербский телеканал RTS.

Все раненые были доставлены в Военно-медицинскую академию. По словам директора столичной полиции Владимира Ребича, 23 демонстранта были арестованы. Перед зданием парламента в Белграде и другими правительственными учреждениями установлены полицейские кордоны.

Введенные в марте ограничения в связи с пандемией COVID-19 были отменены в Сербии в июне. Однако эпидемиологическая ситуация в стране начала ухудшаться. 7 июля было зафиксировано 13 смертей от последствий заражения коронавирусной инфекцией, что стало абсолютным рекордом в стране с начала пандемии. В связи с этим президент Сербии Александар Вучич объявил о введении в столице комендантского часа.-0-

В Сербии введение комендантского часа из-за COVID-19 вызвало беспорядки Протесты сопровождались беспорядками. В полицию летели камни, файеры, одна из групп радикалов пыталась штурмовать здание парламента. Полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста.