В Северной Македонии разбился легкомоторный самолет

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В горах Северной Македонии вечером 2 апреля разбился легкомоторный самолет. На борту находились четыре человека, в том числе двое детей, сообщает телеканал bTV со ссылкой на официального представителя МВД Северной Македонии Тони Ангеловски.

Самолет летел из Охрида в Софию. По предварительной информации, авария произошла в плохих метеорологических условиях. Самолет упал в труднодоступной местности в 35-и км от Скопье. На утро запланирована спасательная операция.

Официальных данных о погибших на данный момент нет.-0-