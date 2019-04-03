В Северной Македонии разбился легкомоторный самолет

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В горах Северной Македонии вечером 2 апреля разбился легкомоторный самолет. На борту находились четыре человека, в том числе двое детей, сообщает телеканал
Самолет летел из Охрида в Софию. По предварительной информации, авария произошла в плохих метеорологических условиях. Самолет упал в труднодоступной местности в 35-и км от Скопье. На утро запланирована спасательная операция.
Официальных данных о погибших на данный момент нет.-0-
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