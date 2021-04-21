В Северной Македонии вводят режим ЧС из-за пандемии

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Северной Македонии большинством голосов принял решение о введении в северной и южной частях страны режима чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса, а также высокого риска наплыва нелегальных мигрантов, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "Сител".

По данным телеканала, 92 депутата проголосовали за введение режима ЧС. Воздержавшихся или не поддержавших данное решение не было. Период введения режима ЧС не уточняется.

На данный момент в Северной Македонии зарегистрировано почти 157 тыс. инфицированных COVID-19. Около 125 тыс. человек выздоровели, более 4,5 тыс. заразившихся умерли.-0-