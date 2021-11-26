В шахте "Листвяжная" в Кузбассе погибли 52 человека

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГУ МЧС России подтвердило гибель 46 горняков и 6 спасателей на шахте "Листвяжная". Об этом сообщил командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше, сообщает ТАСС.

"Вчера произошла еще одна трагедия - погибли шесть горноспасателей. В той газовой атмосфере на аварийном участке говорить о том, что кто-то выжил, не представляется возможным", - сказал Юрий Ше.

Он пояснил, что окись углерода, которая впитывается порами кожи, крайне опасна для работающих в шахте. "Даже тренированные горноспасатели чувствуют себя плохо", - пояснил он.

Сигнал о задымлении на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса поступил утром 25 ноября, на место выехали горноспасатели и медики. По данным МЧС, на момент происшествия в шахте находилось 287 горняков. Из шахты эвакуированы 239 человек, более 50 пострадали. Не успели выйти на поверхность 46 горняков, впоследствии при их поисках погибло звено из шести горноспасателей.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека". В регионе с сегодняшнего дня объявлен трехдневный траур.-0-