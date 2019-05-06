В Шотландии открыли мемориальный комплекс в честь подвига советских летчиков

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мемориальный комплекс в честь советских летчиков, погибших 29 мая 1943 года, открыли 6 мая в деревне Фернан в графстве Перт в Центральной Шотландии, сообщает ТАСС.

Торжественная церемония прошла на месте гибели пилотов.

Недалеко от озера Лох-Тей установлен памятный камень, на нем высечены имена членов экипажа - командира, Героя Советского Союза Александра Груздина, бортрадиста Василия Дрямина и штурмана Александра Алексеева. В качестве символа вечной жизни и дружбы посажено ольховое дерево - "фернан".

На церемонии присутствовали летчики-ветераны, жители Фернана и соседних деревень, российские дипломаты, представители местной власти.

Экипаж Груздина был направлен в 1943 году в Шотландию с секретной союзнической миссией по перегонке в Москву самолетов Albemarle, которые были переданы СССР британским правительством.

Во время тренировочного полета машина сделалась неуправляемой. Удерживая теряющий высоту самолет, экипаж направил его на безлюдный участок сразу за деревней. При ударе о скалистую поверхность самолет взорвался.

Все три летчика похоронены на Новодевичьем кладбище в Москве.-0-