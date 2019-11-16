В Шри-Ланке проходят президентские выборы

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шри-Ланке сегодня утром открылись избирательные участки по выборам президента. Выборы нового лидера страны проходят спустя семь месяцев после терактов, в которых погибли более 250 человек, сообщает BBC .

На пост президента Шри-Ланки претендуют 35 кандидатов, нынешнего лидера государства Майтрипала Сирисена среди них нет. По мнению экспертов, лидерами президентской гонки являются экс-министр обороны страны Готабая Раджапакса, а также министр жилищного строительства и культуры Саджит Премадаса. Готабая Раджапакса в своей предвыборной программе пообещал реформировать систему национальной безопасности - эта тема особенно актуальна в Шри-Ланке после терактов в апреле нынешнего года. Саджит Премадаса сделал акцент на строительстве бесплатного жилья в сельской местности, обеспечении учащихся школьной формой и других социальных бонусах и гарантиях.

На несколько часов до открытия избирательных участков на северо-западе острова неизвестные обстреляли колонну более чем из 100 автобусов, в которых на выборы президента ехали члены мусульманской общины. Как сообщает индийская газета Hindustan Times , погибших и пострадавших нет. Для обеспечения безопасности по всей стране привлечены дополнительные отряды полиции, усилены меры безопасности.

Около 16 млн жителей Шри-Ланки обладают правом голоса, при этом избирательный бюллетень позволяет выбирать до трех кандидатов в порядке предпочтения. Голоса будут подсчитаны вскоре после закрытия избирательных участков 16 ноября, а окончательные результаты выборов огласят, как ожидается, 17 ноября.-0-